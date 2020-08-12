Стрела строительного крана нависает над жилыми домами тюменцев Фото: Александр Константинов © URA.RU

Жители частных домов в Тюмени находятся в постоянной опасности из-за строительства ЖК «Европейский берег». Об этом URA.RU сообщила Любовь Мясникова, которая живет в частном секторе. По ее словам, стрелы строительных кранов каждый день нависают над земельными участками тюменцев.

«Между стройкой и нашими домами меньше двух метров. Когда установили кран, на участке появилась дополнительная опасность не только для взрослых, но и для детей. И это не говоря еще о строительной пыли и постоянном нарушении времени работы. Работают даже по ночам», — рассказывает Мясникова.

В региональном штабе ОНФ агентству сообщили, что общественники в курсе ситуации и занимаются её решением с начала мая этого года. «Сегодня мы собиралась разобрать данную ситуацию со всеми ее участниками. Должны были выступить представители всех сторон, однако человека из горадминистрации не было», — добавили в организации.

Пресс-служба администрации города Тюмени сообщила корреспонденту URA.RU, что представитель не прибыл на встречу из-за ошибки допущенной ОФН. Приглашение прислали не тому заместителю. «Для безопасности жильцов и их более комфортной жизни, дома, находящиеся вблизи стройки, планируется изъять и на их месте построить дорогу. По этому поводу с собственниками земельных участков уже проведена встреча, на которой они ознакомились с результатами оценки и дали свое согласие», — пояснили в ведомстве.

Получить оперативный комментарий в компании «К2», которая занимается строительством ЖК «Европейский берег» URA.RU не удалось. Корреспондент агентства отправил в компанию письменный запрос.

Строительный кран проходит над участками тюменцев Александр Меньшиков

Между заборами нет и двух метров Александр Меньшиков