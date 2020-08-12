В Челябинской области десятый врач умер от коронавируса

Коронавирус продолжает собирать жертвы среди челябинских медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске скончалась от коронавирусной инфекции медсестра областной клинической больницы. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«Наша коллега скончалась от COVID-19 12 августа, после продолжительной болезни. В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет», — рассказали в ведомстве. В 2012 году женщина перешла на работу в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи. Там она работала до последнего времени.

Таким образом, число медиков, ставших жертвами коронавируса, на Южном Урале достигло 10 человек. В начале августа в Челябинске скончался 70-летний анестезиолог-реаниматолог горбольницы №1, заразившийся ковидом. Ранее умерли земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.