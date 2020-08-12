12 августа 2020

В Челябинской области десятый врач умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, скорая помощь, врач, медики, пандемия коронавируса
Коронавирус продолжает собирать жертвы среди челябинских медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске скончалась от коронавирусной инфекции медсестра областной клинической больницы. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«Наша коллега скончалась от COVID-19 12 августа, после продолжительной болезни. В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет», — рассказали в ведомстве. В 2012 году женщина перешла на работу в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи. Там она работала до последнего времени.

Таким образом, число медиков, ставших жертвами коронавируса, на Южном Урале достигло 10 человек. В начале августа в Челябинске скончался 70-летний анестезиолог-реаниматолог горбольницы №1, заразившийся ковидом. Ранее умерли земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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