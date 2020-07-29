Восьмой челябинский медик умер от коронавируса

Список погибших челябинских медиков расширился Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Миассе 30 июля скончалась сотрудница станции скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области, у женщины тесты на COVID-19 дали условно-положительный результат. Медику было 60 лет. Это уже восьмой случай смерти медработника в регионе с начала пандемии.

«23 июля женщина закончила смену, следующий выход на работу должен был быть 27 июля. 26 числа у нее поднялась температура, была вызвана скорая помощь, после проведения КТ пациентку госпитализировали, — рассказали в минздраве. — Результат анализа на COVID-19 дал условно-положительный результат». 29 июля состояние резко ухудшилось. Несмотря на все предпринятые действия врачей, женщина скончалась 30 июля».

«Наша коллега окончила Златоустовское медицинское училище в 1978 году. Имела высшую квалификационную категорию по специальности „Скорая и неотложная помощь“. За многолетний труд была отмечена благодарностями, в том числе Минздрава региона. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Это уже восьмая смерть медика в Челябинской области. Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе, терапевт горбольницы Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медицинского университета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы и заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска.