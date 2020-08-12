Врачи подтвердили инсульт у Ефремова

Михаил Ефремов был госпитализирован из зала суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

У актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в причастности к смертельному ДТП, подтвердился инсульт. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Врачи подтвердили инсульт у артиста Ефремова. Они оценивают его состояние как средней тяжести», — передает ТАСС заявление Пашаева. Он уточнил, что жизни актера ничего не угрожает.

Ранее 11 августа Ефремова доставили в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы с подозрением на инсульт. Там должен был состояться допрос артиста по делу о ДТП. Однако начало процесса задержалось. Актеру вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали. Заседание было отложено на 12 августа, уточняет «Национальная служба новостей». В среду его адвокат Пашаев заявил, что Ефремов пропал из больницы.

В июне Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Позднее ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Пока Ефремов находится под домашним арестом до января 2021 года, уточняет телеканал 360.

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