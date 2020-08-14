Адвокат Ефремова не знает, где находится актер

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не в курсе, выписали ли его подзащитного из больницы. Защитник также не знает, где вообще сейчас находится актер.
«Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он», — заявил Пашаев корреспонденту ТАСС. При этом канал «Москва 24» ранее сообщал, что Ефремова уже отпустили из больницы домой.
11 августа Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда. Актера увезли в больницу с подозрением на инсульт. Позже врачи подтвердили инсульт у артиста, пишет агентство Nation news. 12 августа Ефремов пропал из больницы. Тогда его адвокат пытался найти подзащитного, но не смог.
В июне в отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после того, как актер устроил ДТП в центре Москвы. По версии следствия артист управлял автомобилем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, находившийся за рулем машины, в которую врезался автомобиль Ефремова, скончался в больнице. До 2021 года артиста поместили под домашний арест.
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