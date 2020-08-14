Адвокат Ефремова не знает, где находится актер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
Михаил Ефремов попал в больницу с подозрением на инсульт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не в курсе, выписали ли его подзащитного из больницы. Защитник также не знает, где вообще сейчас находится актер.

«Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он», — заявил Пашаев корреспонденту ТАСС. При этом канал «Москва 24» ранее сообщал, что Ефремова уже отпустили из больницы домой.

11 августа Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда. Актера увезли в больницу с подозрением на инсульт. Позже врачи подтвердили инсульт у артиста, пишет агентство Nation news. 12 августа Ефремов пропал из больницы. Тогда его адвокат пытался найти подзащитного, но не смог.

В июне в отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после того, как актер устроил ДТП в центре Москвы. По версии следствия артист управлял автомобилем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, находившийся за рулем машины, в которую врезался автомобиль Ефремова, скончался в больнице. До 2021 года артиста поместили под домашний арест.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...