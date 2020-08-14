Полпред Цуканов с женой за год заработали более 30 миллионов

Николай Цуканов за 2019 год заработал меньше своей жены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

На сайте Кремля опубликовали декларацию с информацией о доходах, расходах и имуществе работников администрации президента за 2019 год. В документе сказано, что полпред президента России в УрФО Николай Цуканов и его жена Светлана заработали 31 112 373 рублей за год.

«Информация о доходах, расходах, имуществе президента, сотрудников администрации президента, а также членов их семей [опубликована] по указу президента о «вопросах противодействия коррупции», — сказано на официальном сайте главы государства.

Из декларации следует, что жена Цуканова заработала за год намного больше мужа, 19 918 393 рублей. В то же время сам полпред получил только 11 193 980 рублей. При этом у Цуканова во владении 11 объектов недвижимости. У его супруги — 19, среди них земельный участок размером в 25 007 квадратных метров. Некоторыми из объектов муж и жена владеют совместно.

Также Светлана Цуканова владеет автомобилем класса люкс Mercedes Benz GL350, малотоннажным автомобилем Mercedes Benz Sprinter и мотоциклом Harley-Davidson. Сам Цуканов указал в имуществе только мотоцикл Harley-Davidson.

14 августа в Кремле рассказали также и о доходах российского президента Владимира Путина. Глава государства заработал более 9 миллионов рублей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.