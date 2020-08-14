Доход сенатора от ЯНАО за год сократился в 12 раз

Елена Зленко потеряла в доходах, но заработала больше своего ямальского коллеги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федерации от ЯНАО Елена Зленко заработала за прошедший год в 12,5 раз меньше, чем в 2018 году. Однако это не помешало ей стать богаче своего ямальского коллеги Александра Ермакова. Об этом свидетельствует ее декларация о доходах.

В 2019 году Зленко удалось заработать 6,860 млн рублей. Годом ранее сенатор задекларировала 85,759 млн рублей дохода. В разговоре с URA.RU она объясняла, что тогда большую часть суммы составило наследство, которое перешло от умерших родителей. Зленко принадлежат земли площадью 2301 квадтраный метр для садоводства, дом на 252 «квадрата», доля в квартире и два гаража. В пользовании у сенатора находятся еще три квартиры.Автопарк Зленко состоит из двух Mitsubishi Pajero.

Другой член Совфеда от ЯНАО Александр Ермаков задекларировал 6,041 млн рублей дохода. В 2018 году он отчитывался о заработке в 5,474 млн рублей. Супруга сенатора при этом уменьшила свой доход с 2,786 млн до 1,215 млн рублей. Ермакову принадлежит участок в 5900 квадратных метров, небольшой дом и три квартиры. Ездит Ермаков на Toyota Land Cruiser Prado, также имеет дельталет «Поиск 06».

В июле Ермаков получил от президента РФ Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Источники URA.RU полагают, что это — один из сигналов о скором выходе сенатора на пенсию. Инсайдеры утверждают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов хочет сменить Ермакова в Совфеде на своего первого заместителя Алексея Ситникова.