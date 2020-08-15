В ЯНАО сохраняется темп распространения коронавируса

За все время эпидемии в ЯНАО коронавирусом заболело 12 528 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние 24 часа в ЯНАО выявлено 92 заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«92 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 43 пациентов, летальных случаев нет. За весь период эпидемии в регионе коронавирусом заболело 12 528 человек.

Среди вахтовиков число зараженных составило 35 человек, а среди жителей Ямала выявлено 57 новых случаев заражения. Лидерами по количеству инфицированных стали Ноябрьск — 14, Надым— 9, Губкинский — 7.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса, которым заболел в конце июля. По его словам, сейчас он себя чувствует хорошо и уже собирается вернуться на работу.