Путин подтвердил, что Москва окажет поддержку Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во второй раз с начала протестов в республике позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Позже Кремль подтвердил, что Москва готова обеспечить безопасность соседнего государства.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны», — рассказали «БелТА» в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств еще раз подтвердили, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз будут решать проблемы совместно на основе принципов Договора о Союзном государстве и ОДКБ.

В первом телефонном разговоре президенты обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов. После общения с Путиным Лукашенко заявил, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе. В Кремле эту информацию подтвердили. «С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем», — говорится в обращении на сайте администрации президента РФ.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По официальным сведениям, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, пишет РАПСИ . В тот же день в Белоруссии вспыхнули акции протеста, продолжающиеся до сих пор. Также на предприятиях рабочие устроили забастовки. В воскресенье, 16 августа, сторонники Лукашенко вышли на митинги в его поддержку, пишет Life .

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