Алексей Малашенко выразил надежду, что Александр Лукашенко не попросит Владимира Путина о военной помощи Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Введение российских войск в Белоруссию для подавления протестов маловероятно. Об этом заявил политолог Алексей Малашенко.

«Я не хотел бы верить, [что Россия отправит военных в Белоруссию], и думаю, что это маловероятно», — цитирует «Интерфакс» Малашенко. Политолог выразил надежду, что Лукашенко не попросит президента России Владимира Путина о военной помощи.

Также эксперт усомнился в том, что введение российских войск будет эффективной мерой. «Это точно не успокоит протестующих», — сказал Малашенко. По его словам, народ Белоруссии не будет рад российским войскам. Он отметил, что европейские страны также отнесутся к этой операции негативно.

Ранее Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию с протестами в республике. Позже Кремль подтвердил, что Москва готова обеспечить безопасность соседнего государства, передает «Пятый канал». С 9 августа после президентских выборов начались массовые протесты по всей стране. Лукашенко заявлял, что Литва, Латвия, Польша и Украина причастны к протестам в Белоруссии, передает агентство Nation News. По словам президента, Белоруссия может «погибнуть как нация».

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