Лукашенко предпринимает последние попытки удержать власть, считает полковник ФСБ в отставке Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии разворачивается трагедия в виде фарша, а потом в виде фарса. Так поведение президента республики Александра Лукашенко во время протестов оценил подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.

«Раньше говорили, что история разыгрывается дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Глядя на последние дни в Беларуси, я бы сказал, что она разыгрывается в виде фарша, а потом в виде фарса», — написал Филатов в своем Instagram, отметив, что «фарш уже был».

По наблюдению ветерана ФСБ, Лукашенко предпринимает последние попытки удержать власть: проводит совещания под камеры, просит помощи у президента России Владимира Путина и организует митинг в свою поддержку, собирая толпы бюджетников. Однако это не поможет Лукашенко сохранить власть, уверен Филатов.

Президент группы «Альфа» ожидает, что ответственность за Белоруссию придется взять силовым структурам — единственной, по словам военного, легитимной и не лишенной власти силой. Но это далеко не лучший сценарий для республики, резюмирует Филатов.

В разгар массовых протестов против итогов президентских выборов в Белоруссии прошла акция в поддержку Лукашенко. На митинге он заявил, что его уход ознаменует гибель республики. Объяснил он это якобы появлением войск НАТО, которые «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии». Позже пресс-секретарь военно-политического блока Оана Лунгеску опровергла эту информацию, передают argumenti.ru. Тем не менее, президент Владимир Путин пообещал, что Москва окажет поддержку Белоруссии в случае появления внешнего агрессора.

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