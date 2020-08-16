Ветеран спецназа ФСБ оценил поведение Лукашенко. «Трагедия в виде фарша, а потом в виде фарса»

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Лукашенко предпринимает последние попытки удержать власть, считает полковник ФСБ в отставке Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии разворачивается трагедия в виде фарша, а потом в виде фарса. Так поведение президента республики Александра Лукашенко во время протестов оценил подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.

«Раньше говорили, что история разыгрывается дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Глядя на последние дни в Беларуси, я бы сказал, что она разыгрывается в виде фарша, а потом в виде фарса», — написал Филатов в своем Instagram, отметив, что «фарш уже был».

По наблюдению ветерана ФСБ, Лукашенко предпринимает последние попытки удержать власть: проводит совещания под камеры, просит помощи у президента России Владимира Путина и организует митинг в свою поддержку, собирая толпы бюджетников. Однако это не поможет Лукашенко сохранить власть, уверен Филатов.

Президент группы «Альфа» ожидает, что ответственность за Белоруссию придется взять силовым структурам — единственной, по словам военного, легитимной и не лишенной власти силой. Но это далеко не лучший сценарий для республики, резюмирует Филатов.

В разгар массовых протестов против итогов президентских выборов в Белоруссии прошла акция в поддержку Лукашенко. На митинге он заявил, что его уход ознаменует гибель республики. Объяснил он это якобы появлением войск НАТО, которые «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии». Позже пресс-секретарь военно-политического блока Оана Лунгеску опровергла эту информацию, передают argumenti.ru. Тем не менее, президент Владимир Путин пообещал, что Москва окажет поддержку Белоруссии в случае появления внешнего агрессора.

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Лукашенко между фаршем и фарсом Всё внимание сейчас приковано к Беларуси. Шансов удержать власть у Александра Лукашенко, кажется, почти не осталось. Тем не менее Лукашенко предпринимает последние попытки. Проводит совещания под камеры, демонстрируя, что страну он не покинул и инсульт его не разбил. Звонит Владимиру Путину с просьбой о помощи в случае мифического «внешнего вторжения». Организует митинг в свою поддержку, собирая толпы бюджетников на главной площади Минска. Главными же становятся вопросы, каким образом будет осуществлен транзит власти, как сделать это легитимно и без крови и какую роль в этом сыграют силовики? В эти минуты в Минске на площади Независимости проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко. Несколько тысяч человек, собранных по всей страны по разнорядке, без особого энтузиазма слушают сторонников Александра Григорьевича: главу государственного телевидения, звезд местной эстрады, представителей трудовых коллективов. Некоторые из выступающих не вызывают ничего кроме улыбки и сочувствия. «Я против протестов, – говорит женщина-труженица с трибуны. – Я 30 лет работаю и тоже многим недовольна, у меня маленькая зарплата и я… никогда не была на море. Давайте все вместе поможем мне исполнить мою мечту о море». То, что всю неделю казалось мрачным пространством а’ля Франц Кафка, в одно мгновения превратилось в сатиру Евгения Шварца или абсурд Даниила Хармса. Но эта «мечта о море» – органичное происходящему выступление: труженица получила единственный шанс в жизни быть услышанной и её прорвало. Она мечтает о море, а не о президентстве Лукашенко, хотя поручено ей последнее. Продолжение поста в карусели фото ??

Публикация от Алексеи? Филатов (@filatov_alfa)

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