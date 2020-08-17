Новому главе департамента в ЯНАО нашли первого заместителя

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Ирина Гилева начинала свою карьеру в Свердловской области Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителем директора департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа назначена Ирина Гилева. Распоряжение о назначении чиновницы губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал вслед за назначением главы ведомства Сергея Черняева.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении Ирины Гилевой на должность первого заместителя директора департамента имущественных отношений округа», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Чиновница будет курировать вопросы землеустройства и имущественно-земельные отношения, а также учет государственного имущества округа.

По имеющейся информации, Гилева окончила Екатеринбургский гуманитарный университет по специальности юриспруденция, а также Российскую школу частного права. Имеет степень магистра частного права.

С 2016 года Гилева работала в агентстве инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО, принимала участие в подготовке к реализации таких проектов, как строительство моста через реку Пур, Северного широтного хода, детских садов на условиях государственно-частного партнерства, а также реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. До приезда на Ямал чиновница работала в Арбитражном суде Свердловской области, заксобрании Свердловской области, а также в свердловском министерстве по управлению госимуществом.

Должность, которую заняла Гилева, оставалась вакантной с февраля этого года, когда был арестован Андрей Кудрявцев. Бывшего главу окружного управления Росреестра, перешедшего на должность первого зама деимущества ЯНАО, обвиняют в создании коррупционной схемы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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