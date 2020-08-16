Бывший прокурор ЯНАО за год заработал вдвое больше нынешнего

Анатолий Васильев в 2019 году работал в прокуратуре Магаданской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Бывший прокурор ЯНАО Анатолий Васильев, об отставке которого стало известно на прошлой неделе, в течение прошлого года заработал свыше 10 млн рублей, а его сменщик Дмитрий Разуваев — вдвое меньше. Декларации о доходах и имуществе руководителей ямальской прокуратуры были опубликованы 17 августа на сайте ведомства.

Декларированный годовой доход Анатолия Васильева составил более 10 млн 578 тысяч рублей, говорится в опубликованном документе. В собственности Васильева квартира площадью 128 кв.м, гараж, машино-место и подвал.

Жена экс-прокурора также обеспечена жильем: в ее собственности квартира площадью 107 кв.м, а заработок составил свыше 830 тысяч рублей в год. Транспортных средств у супругов нет.

Доходы у нынешнего и. о. прокурора ЯНАО Дмитрия Разуваева намного скромнее: за 2019 год он заработал немногим более 4,1 млн рублей. В собственности врио окружного прокурора автомобиль ВАЗ-21099, а также половина квартиры площадью 102 кв. м.

Вторая половина квартиры принадлежит жене нынешнего главы ямальского надзорного органа. Однако у нее в собственности есть еще одна квартира, вдвое меньшая, которая записана напополам с несовершеннолетней дочерью. Заработала супруга врио прокурора ЯНАО за прошлый год более 1,2 млн рублей.

При этом доходы Разуваева приходятся на период его деятельности в ЯНАО (зампрокурора был переведен на Ямал в 2018 году), то Васильев прибыл в округ из Магадана лишь в январе этого года. В должности главы прокуратуры ЯНАО он состоял восемь месяцев, после чего вышел на пенсию.