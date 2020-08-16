Правительство Курганской области выделит дополнительные деньги на строительство водопровода в Кетово, которое стало поводом для уголовного преследования экс-главы Кетовского района Александра Носкова. Об этом губернатор Вадим Шумков заявил на своей странице в соцсети Instagram.
«Даем денег на завершение строительства водопровода по райцентру. Проблема давняя и связана с „художествами“ отдельной группы граждан. Люди ни при чем. Будем доделывать, чтобы дать воду жителям», — написал глава региона.
Получить оперативные комментарии пресс-службы губернатора Курганской области о том, сколько денег и из какого источника планируется выделить на водопровод, URA.RU не удалось. В региональное правительство направлен письменный запрос.
Сотрудники ФСБ задержали Носкова в сентябре 2019 года по подозрению в превышении полномочий. Уголовное дело связано с муниципальным контрактом на строительство водопровода в Кетово, заключенным в июне 2015 года. Экс-чиновник знал, что работы не выполнены в полном объеме, но подписал недостоверные акты на 15 млн рублей, считают силовики. Дело передано в суд. Уголовные дела также возбуждены в отношении руководителей шадринской компании «Мультипласт», которая занималась строительством водопровода.
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