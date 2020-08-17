Курганские чиновники купят мотоциклы BMW в Екатеринбурге

Курганское правительство закупает мотоциклы для нужд полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поставку мотоциклов BMW или их аналогов для департамента имущественных и земельных отношений Курганской области поручили компании «Велес» из Екатеринбурга. Она стала единственным участником торгов, объявленных зауральскими властями.

«Аукцион в электронной форме по объекту закупки „Поставка мотоциклов“ признается несостоявшимся. Контракт заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем: общество с ограниченной ответственностью „Велес“», — отмечается в протоколе, опубликованном на портале госзакупок. За два мотоцикла власти Курганской области заплатят 2,73 млн рублей. Товар необходимо поставить до 18 декабря.

По данным сервиса СБИС, компания «Велес» зарегистрирована в Екатеринбурге в июне. За два месяца она успела принять участие в нескольких аукционах на поставку спецтехники, три из них она выиграла.

О том, что курганские чиновники намерены купить два мотоцикла BMW F 750 GS-P или их эквивалент, URA.RU сообщало в начале августа. Мототехника закупается за счет областного бюджета для нужд регионального управления МВД России, она должна быть оборудована электронной сиреной, проблесковыми маячками красного и синего цвета и ящиком для рации. Срок поставки — до 18 декабря.