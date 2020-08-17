Губернатор Шумков: на курганском заводе украли даже пол

На территории бывшего завода «Икар-КЗТА» были украдены полы. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем instagram-аккаунте.
«Украдено было все, что только похоже на металл, даже полы», — заявил губернатор. Он добавил, что сейчас на территории бывшего завода демонтируют конструкции полуразрушенного цеха. На данный момент там создается индустриальный парк.
По словам Шумкова, через полгода на месте бывшего завода появятся 25 000 квадратных метров новых производственных площадей. Также губернатор рассказал про индустриальный парк КЗКТ, где идет размещение производств и про проектирование индустриальных парков в Кургане на ул. Щорса, в Варгашах, Катайске и Далматове.
Бывший директор ООО «Икар-КЗТА» Сергей Привалов уклонялся от уплаты налогов и не платил зарплату работникам. Новым владельцем имущества обанкротившегося завода стал промышленник Сергей Муратов.
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