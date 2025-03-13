Курганскому застройщику не хватило двух миллиардов на стройку тюменской школы

Курганской компании «Арагацстрой» не хватило 1,9 миллиарда рублей на строительство школы в селе Мальково Тюменской области. Спустя год подрядчику дополнительно выделили еще более 653 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Стоимость строительства школы в селе Мальково выросла более чем на 653 миллиона рублей. Теперь цена контракта составляет свыше 2,5 миллиарда рублей», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из дополнительного соглашения между подрядчиком и УКСом Тюменской области.
Контракт был заключен в феврале 2024 года. За это время было освоено более 415 миллионов рублей. Строительство школы со спортивными площадками планируют завершить в феврале 2026 года.
Ранее URA.RU писало, что курганский подрядчик получил еще один многомиллионный контракт в соседнем регионе. Застройщик взялся за капремонт школы в тюменском селе Бухтал. На эти работы власти выделили 193 миллиона рублей.
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