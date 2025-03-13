Курганскому застройщику не хватило двух миллиардов на стройку тюменской школы

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Курганскому застройщику дополнительно выделили 653 млн на достройку тюменской школы
Курганскому застройщику дополнительно выделили 653 млн на достройку тюменской школы Фото:

Курганской компании «Арагацстрой» не хватило 1,9 миллиарда рублей на строительство школы в селе Мальково Тюменской области. Спустя год подрядчику дополнительно выделили еще более 653 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Стоимость строительства школы в селе Мальково выросла более чем на 653 миллиона рублей. Теперь цена контракта составляет свыше 2,5 миллиарда рублей», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из дополнительного соглашения между подрядчиком и УКСом Тюменской области.

Контракт был заключен в феврале 2024 года. За это время было освоено более 415 миллионов рублей. Строительство школы со спортивными площадками планируют завершить в феврале 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что курганский подрядчик получил еще один многомиллионный контракт в соседнем регионе. Застройщик взялся за капремонт школы в тюменском селе Бухтал. На эти работы власти выделили 193 миллиона рублей.

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Курганской компании «Арагацстрой» не хватило 1,9 миллиарда рублей на строительство школы в селе Мальково Тюменской области. Спустя год подрядчику дополнительно выделили еще более 653 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Стоимость строительства школы в селе Мальково выросла более чем на 653 миллиона рублей. Теперь цена контракта составляет свыше 2,5 миллиарда рублей», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из дополнительного соглашения между подрядчиком и УКСом Тюменской области. Контракт был заключен в феврале 2024 года. За это время было освоено более 415 миллионов рублей. Строительство школы со спортивными площадками планируют завершить в феврале 2026 года. Ранее URA.RU писало, что курганский подрядчик получил еще один многомиллионный контракт в соседнем регионе. Застройщик взялся за капремонт школы в тюменском селе Бухтал. На эти работы власти выделили 193 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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