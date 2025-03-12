12 марта 2025

Алаудинов: бойцы «Ахмата» попали в плен во время освобождения Курской области

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Алаудинов рассказал подробности об освобождении Курской области
Алаудинов рассказал подробности об освобождении Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» были взяты в плен во время операции по освобождению территорий Курской области. Об этом заявил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Есть те, которое попали в плен. Они [военнопленные] тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — сказал командир «Ахмата» на видео, которое опубликовано в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Генерал-лейтенант не уточнил точное количество военнослужащих, находящихся в плену.

После длительного нахождения под контролем ВСУ город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских вооруженных сил. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.

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Бойцы спецназа «Ахмат» были взяты в плен во время операции по освобождению территорий Курской области. Об этом заявил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Есть те, которое попали в плен. Они [военнопленные] тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — сказал командир «Ахмата» на видео, которое опубликовано в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Генерал-лейтенант не уточнил точное количество военнослужащих, находящихся в плену. После длительного нахождения под контролем ВСУ город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских вооруженных сил. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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