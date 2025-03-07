Генпрокуратура: из «Газпрома» вывели около 150 миллиардов рублей

Бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкирия) около 150 миллиардов рублей. Это следует из иска Генпрокуратуры РФ.
Митюшов стал бенефициарным владельцем стратегических предприятий «Газпрома» в Башкирии и монополизировал их с помощью подконтрольных ему российских обществ. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иск Генпрокуратуры РФ. После этого Митюшов совместно с Селезневым обеспечивали стабильно выгодные для себя контракты между «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными им предприятиями. Среди таких предприятий: АО «Салаватнефтехимремстрой», ОАО «Подземнефтегаз», AO «Салаватнефтемаш», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «РемЭнергоМонтаж», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Салаватский катализаторный завод». Часть полученных денег Селезнев и Митюшов вывели на зарубежные счета, часть вложили в российский бизнес, отмечается в иске. Общий ущерб для имущества «Газпрома» составил 150 миллиардов рублей.
Генпрокуратура подала иск 5 марта. Ответчиками выступают Селезнев, Митюшов и целый ряд предприятий. Третьими лицами выступают «Газпром нефтехим Салават» и ООО «УК „Меркури кэпитал траст“.
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