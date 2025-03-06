Демограф Алексей Ракша рассказал, как поднять рождаемость в России всего за два года

Рост рождаемости до коэффициента 1,6, запланированный нацпроектом «Семья», можно достичь всего за два года, если ввести крупные разовые выплаты на рождение вторых и третьих детей. Об этом в разговоре с журналистом URA.RU заявил демограф Алексей Ракша.
«Если бы на второго и третьего ребенка платили по полтора-два миллиона, у нас рождаемость достигла бы показателя 1,6 уже через два года», — уверен демограф. Причем эти выплаты на рождение детей должны быть без ограничений по возрасту, без учета критериев нуждаемости и адресности.
По мнению Алексея Ракши, новому нацпроекту «Семья» не удастся достичь повысить рождаемость. «В проекте нет никаких мощных новых мер, — заявил он в беседе с журналистом URA.RU. — С таким ненаучным подходом никакого роста вообще не будет, рождаемость будет и дальше только падать». Подробнее о том, какие новые льготы предусмотрены нацпроектом «Семья», читайте в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.