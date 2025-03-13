Курганцев и тюменцев атакуют мошенники, якобы проверяющие приборы учета

В Курганской и Тюменской области активизировались злоумышленники, которые звонят жителям от лица сотрудников Энергосбытовой компании «Восток». Они просят назвать персональные данные и коды из СМС якобы для поверки приборов учета или сверки документов. В пресс-службе компании рассказали, как нужно действовать при подобных звонках.
«Ни в коем случае не называйте коды, не предоставляйте личные данные, не переходите ни по каким ссылкам. Это мошенники, их цель — завладеть доступом к вашим учетным записям на Госуслугах или в банке, вывести ваши средства или взять на вас кредит. Будьте бдительны и сразу прекращайте разговор!» — предупредили в энергосбытовой компании.
Там уточнили, что реальные специалисты могут звонить только по вопросам, связанным с деятельностью компании. Они никогда не запрашивают коды, не просят перейти по ссылкам, не отправляют документы для ознакомления через портал Госуслуг и не связываются с клиентами с помощью мессенджеров. В организации напомнили, что любую информацию, касающуюся работы «Востока», можно узнать, обратившись в онлайн-центр обслуживания клиентов на сайте, по официальному бесплатному телефону или в офисе.
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