МЧС запретило россиянам сбивать БПЛА подручными средствами

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В ведомстве дали рекомендации по действиям при обнаружении вражеского БПЛА
В ведомстве дали рекомендации по действиям при обнаружении вражеского БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МЧС России запрещает гражданам сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим дронам. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — заявляют в МЧС. Содержание передает ТАСС.

Рекомендации последовали от ведомства после истории с жителем Подмосковья, который во время массовой атаки дронов ВСУ на Россию сбил один из беспилотников с помощью охотничьего ружья. О событии написали многие СМИ и telegram-каналы.

Ранее Зеленский назвал атаку БПЛА на Подмосковье «демонстрацией независимости». В ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников в различных регионах страны. В результате атаки дронов на территорию Подмосковья погибли три человека, пишет RT

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МЧС России запрещает гражданам сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим дронам. Об этом говорится в рекомендациях ведомства. «Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — заявляют в МЧС. Содержание передает ТАСС. Рекомендации последовали от ведомства после истории с жителем Подмосковья, который во время массовой атаки дронов ВСУ на Россию сбил один из беспилотников с помощью охотничьего ружья. О событии написали многие СМИ и telegram-каналы. Ранее Зеленский назвал атаку БПЛА на Подмосковье «демонстрацией независимости». В ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников в различных регионах страны. В результате атаки дронов на территорию Подмосковья погибли три человека, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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