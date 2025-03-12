Зам Куйвашева заявил о дефиците мигрантов

Свердловской области нужны квалифицированные трудовые мигранты, а их обучением должны заниматься российские компании. С таким заявлением выступил заместитель губернатора Василий Козлов.
«У нас специфическая структура рынка труда, только на портале „Работа в России“ у нас 60 тысяч вакансий, поэтому нам нужны рабочие руки, мы это не скрываем. Но нам нужны не любые рабочие руки. Нам нужны люди, которые с компетенциями приедут», — сказал Козлов в эфире ОТВ, отметив, что набирать и подготавливать иностранцев необходимо компаниям, которых определит Министерство труда РФ.
По словам чиновника, на Среднем Урале ждут рабочих из Киргизии, откуда недавно вернулась свердловская делегация после рабочего визита. Для них подготовлены места на стройках и в оптово-розничной торговле.
Ранее URA.RU сообщало, что за 2024 год в регион приехали порядка 232 тысяч мигрантов, большинство из которых уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Целью прибывания на территорию РФ для 51% иностранцев стала работа.
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