Счетная палата нашла нарушения у «Мосфильма»

Счетная палата России выявила, что киностудия «Мосфильм» списала с баланса значительное количество фильмов, но продолжает получать с них доход. К такому выводу пришли аудиторы в рамках проверки использования имущества и выплат в бюджет госпредприятий за 2023–2024 годы.
«Счетная палата зафиксировала, что в реестр федерального имущества (РФИ) „Мосфильмом“ были внесены данные только о 90 проектах. На балансе предприятия вовсе учтены всего 39 фильмов», — отмечают журналисты РБК, ссылаясь на соответствующий отчет, имеющийся у них в распоряжении.
В отчете Счетной палаты указывается, что списанные с баланса фильмы «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование» и «генерировали значительный и постоянный доход предприятия». Кроме того, в отчете отмечается, что из более чем 2800 фильмов, созданных киностудией за ее столетнюю историю, почти 1500 находятся за балансом без денежной оценки.
В ответ на доклад Счетной палаты представители киностудии «Мосфильм» прокомментировали, что проблемы с учетом нематериальных активов связаны с недостатками в законодательстве, которое не принимает во внимание особенности учета произведений, созданных в советский период. Для обеспечения прозрачности использования кинопроектов и товарных знаков «Мосфильм» использует забалансовые счета, что позволяет вести учет этих активов без отражения их на основном балансе, добавили в пресс-службе студии.
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