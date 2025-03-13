Счетная палата нашла нарушения у «Мосфильма»

РБК: половина фильмов «Мосфильма» находятся за балансом киностудии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Мосфильм» выводит свои фильмы «за баланс» киностудии, отметили в Счетной палате
«Мосфильм» выводит свои фильмы «за баланс» киностудии, отметили в Счетной палате Фото:

Счетная палата России выявила, что киностудия «Мосфильм» списала с баланса значительное количество фильмов, но продолжает получать с них доход. К такому выводу пришли аудиторы в рамках проверки использования имущества и выплат в бюджет госпредприятий за 2023–2024 годы. 

«Счетная палата зафиксировала, что в реестр федерального имущества (РФИ) „Мосфильмом“ были внесены данные только о 90 проектах. На балансе предприятия вовсе учтены всего 39 фильмов», — отмечают журналисты РБК, ссылаясь на соответствующий отчет, имеющийся у них в распоряжении. 

В отчете Счетной палаты указывается, что списанные с баланса фильмы «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование» и «генерировали значительный и постоянный доход предприятия». Кроме того, в отчете отмечается, что из более чем 2800 фильмов, созданных киностудией за ее столетнюю историю, почти 1500 находятся за балансом без денежной оценки.

В ответ на доклад Счетной палаты представители киностудии «Мосфильм» прокомментировали, что проблемы с учетом нематериальных активов связаны с недостатками в законодательстве, которое не принимает во внимание особенности учета произведений, созданных в советский период. Для обеспечения прозрачности использования кинопроектов и товарных знаков «Мосфильм» использует забалансовые счета, что позволяет вести учет этих активов без отражения их на основном балансе, добавили в пресс-службе студии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счетная палата России выявила, что киностудия «Мосфильм» списала с баланса значительное количество фильмов, но продолжает получать с них доход. К такому выводу пришли аудиторы в рамках проверки использования имущества и выплат в бюджет госпредприятий за 2023–2024 годы.  «Счетная палата зафиксировала, что в реестр федерального имущества (РФИ) „Мосфильмом“ были внесены данные только о 90 проектах. На балансе предприятия вовсе учтены всего 39 фильмов», — отмечают журналисты РБК, ссылаясь на соответствующий отчет, имеющийся у них в распоряжении.  В отчете Счетной палаты указывается, что списанные с баланса фильмы «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование» и «генерировали значительный и постоянный доход предприятия». Кроме того, в отчете отмечается, что из более чем 2800 фильмов, созданных киностудией за ее столетнюю историю, почти 1500 находятся за балансом без денежной оценки. В ответ на доклад Счетной палаты представители киностудии «Мосфильм» прокомментировали, что проблемы с учетом нематериальных активов связаны с недостатками в законодательстве, которое не принимает во внимание особенности учета произведений, созданных в советский период. Для обеспечения прозрачности использования кинопроектов и товарных знаков «Мосфильм» использует забалансовые счета, что позволяет вести учет этих активов без отражения их на основном балансе, добавили в пресс-службе студии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...