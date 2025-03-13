Почему экс-мигранты получают квартиры, пока россияне ждут сертификатов годами

Чиновники наживаются на бывших мигрантах, когда принимают решения о распределении жилищных субсидий в их пользу, об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил руководитель региональной общественной организации «Содружество» (мигранты из Центральной Азии) Незматжон Мамаджанов. Глава диаспоры обвинил чиновников в коррупции после скандала с выдачей жилищных сертификатов сразу в нескольких регионах России.
«Чиновники зарабатывают на мигрантах таким грязным способом! Это все коррупция!», — Мамаджанов. По его мнению, чиновники, которые «стоят у руля» и принимают решения о распределении субсидий, разжигают ненависть к мигрантам, которые могут пойти на преступления ради получения жилья.
Этот факт особенно болезненно воспринимается на фоне историй коренных россиян, годами стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Яркий пример — ситуация в Приморском крае, где органы опеки изъяли пятерых детей у беременной матери из-за стесненных жилищных условий.
В Госдуме отреагировали на ситуацию и предложили ужесточить правила выдачи субсидий экс-мигрантам. Депутат Михаил Матвеев сообщил, что в парламенте рассмотрят вопрос о приоритете коренных жителей при получении жилищных сертификатов. Подробнее о том кто стоит за системой бесконтрольной выдачи субсидий иностранным гражданам и почему коренные жители страны оказываются в менее выгодном положении читайте в материале URA.RU
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