В соцсетях взволнованы судьбой детей после запрета АУЕ. «Запретили субкультуру, а не организацию»

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Пользователи соцсетей называют движение АУЕ детской пародией и субкультурой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В соцсетях задались вопросом о судьбе российских подростков после того, как движение АУЕ признали экстремистской организацией. Пользователи ожидают, что детей начнут сажать в колонии за понты, но на взрослых закон распространяться не будет.

С 17 августа движение АУЕ в России признано экстремистской организацией. Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, попадают под уголовную статью «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы.

Одни пользователи назвали движение АУЕ пародией и субкультурой, а не организацией, в которую подростки вступают ради понтов. Другие считают, что к ответственности будут привлекать несовершеннолетних, а взрослые ауешники останутся безнаказанными.

После признания АУЕ экстремистской организацией пользователь twitter под ником Positive1a17 вспомнил о своем однокласснике. Ранее он набил татуировку с символикой этого движения.

Некоторые стали размышлять о том, почему в России так популярно тюремное движение. Тем не менее, остаются люди, которые не знают, что такое движение АУЕ.

В разговоре с URA.RU криминалист Михаил Игнатов рассказал, как запрет АУЕ изменит преступный мир. По его словам, к ответственности будут привлекать не подростков, а организаторов движения. И в скором времени АУЕ исчезнет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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