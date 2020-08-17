Пользователи соцсетей называют движение АУЕ детской пародией и субкультурой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В соцсетях задались вопросом о судьбе российских подростков после того, как движение АУЕ признали экстремистской организацией. Пользователи ожидают, что детей начнут сажать в колонии за понты, но на взрослых закон распространяться не будет.

С 17 августа движение АУЕ в России признано экстремистской организацией. Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, попадают под уголовную статью «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы.

Одни пользователи назвали движение АУЕ пародией и субкультурой, а не организацией, в которую подростки вступают ради понтов. Другие считают, что к ответственности будут привлекать несовершеннолетних, а взрослые ауешники останутся безнаказанными.

Верховный суд признал мифическую организацию АУЕ экстремистской. Теперь каждого подростка, который ради понтов скажет "АУЕ, братан!" можно сажать за участие в экстремистской организации. Впервые экстремистской признана не организация, а субкультура. pic.twitter.com/nzZIIAUZOc — Грани.Ру (@GraniTweet) August 17, 2020

А АУЕ для взрослых тоже запретят или его как-бы не существует?) Если они не пишут АУЕ на заборах, то это не значит, что их нет. Не АУЕ запретили, а его жалкую детскую туповатую пародию. — Ириssка (@planet17enigma) August 17, 2020

После признания АУЕ экстремистской организацией пользователь twitter под ником Positive1a17 вспомнил о своем однокласснике. Ранее он набил татуировку с символикой этого движения.

мне вот интересно, что теперь будет делать мой бывший дноклассник, который когда-то там себе набил «АУЕ» на ноге ????



движение «АУЕ» же официально запретили на территории РФ, ехехехе, сказочный олень — ????Pizza_Kun???? ( 1a17 ) (@Positive1a17) August 17, 2020

Некоторые стали размышлять о том, почему в России так популярно тюремное движение. Тем не менее, остаются люди, которые не знают, что такое движение АУЕ.

Касательно запрета АУЕ - инициатива, к слову, хорошая, но и делать её нужно правильно. В целом, тюремная культура, с которой в РФ не борятся, сильно способствует как росту преступности в целом, так и повышению числа рецидивов. https://t.co/qPTQXeN4Fh — Itan Tennenbaum (@itan_tennenbaum) August 17, 2020

Как можно запретить «АУЕ» в стране, где столько людей сидят? ??????? https://t.co/KBMKaKZT74 — Открытые медиа (@OpenMedia_io) August 17, 2020

Я толком не успел узнать кто такие эти АУЕ, а их уже объявили экстремистами. — Выпивка и Позитив (@whiskieman) August 17, 2020

В разговоре с URA.RU криминалист Михаил Игнатов рассказал, как запрет АУЕ изменит преступный мир. По его словам, к ответственности будут привлекать не подростков, а организаторов движения. И в скором времени АУЕ исчезнет.

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