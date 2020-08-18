Министр энергетики РФ заразился коронавирусом

Российский министр энергетики Александр Новак заразился коронавирусом. О болезни чиновника сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья!» — заявил Мишустин.
То, что министр болен, выяснилось во время поездки с премьером по Дальнему Востоку. Пока 48-летний глава Минэнерго переносит болезнь бессимптомно, сообщает ведомство.
Сам премьер-министр уже переболел коронавирусом ранее. После этого заразился полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и журналисты пула Мишустина, пишет RT.
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