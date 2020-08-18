Министр энергетики РФ заразился коронавирусом

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Тест Александра Новака на коронавирус дал положительный результат Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российский министр энергетики Александр Новак заразился коронавирусом. О болезни чиновника сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья!» — заявил Мишустин.

То, что министр болен, выяснилось во время поездки с премьером по Дальнему Востоку. Пока 48-летний глава Минэнерго переносит болезнь бессимптомно, сообщает ведомство.

Сам премьер-министр уже переболел коронавирусом ранее. После этого заразился полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и журналисты пула Мишустина, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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