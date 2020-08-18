Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко

Если человек совершил преступление, ему должна грозить уголовная ответственность, даже если речь идет о президенте страны. Об этом заявила доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Так она прокомментировала возможность уголовного преследования президента Белоруссии Александра Лукашенко после смены власти.
«Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком», — заявила Ковалькова в эфире «Эха Москвы». Однако сейчас по закону Белоруссии президент страны обладает неприкосновенностью.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков.
Сам Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, пишет «Дни.ру». По словам главы республики, он переживает за будущее своей страны и народа, сообщает «Утро.ру». Вместе с тем белорусская оппозиция заявила, что создаст альтернативную власть в стране до конца этого дня.
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