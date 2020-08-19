Уральский вуз по заданию Госдумы исследует трудовые отношения

Вуз проведет исследование для Госдумы почти за 2 миллиона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский государственный юридический университет за 1,9 млн рублей проведет исследование для Госдумы. Об этом свидетельствуют данные госзакупок.

Вуз будет проводить исследование на тему «Развитие правового регулирования трудовых и связанных с ними экономических отношений в условиях цифровизации экономики и повышения гибкости рынка труда». В техзадании отмечается, что «зачастую не столько работник, сколько работодатель не склонен к использованию новых технологий».

«Речь идет прежде всего о работодателях, которым затруднительно содержать штатных специалистов, занимающихся оформлением трудовых отношений. В этой связи внедрение возможности подписания трудового договора в электронном виде облегчило бы ведение кадрового документооборота», — цитирует документ газета «Известия». Всего за последний месяц нижняя палата заключила шесть новых исследовательских контрактов. На них до конца года заложено около 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что руководитель юридического университета Владимир Бублик попал в список самых богатых руководителей уральских вузов. Он имеет в собственности три квартиры, два машино-места, а также дом с земельным участком в Турции и две машины — Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser. За год руководитель УрГЮУ заработал порядка 7,7 млн рублей.

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