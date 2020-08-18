Челябинец, вымогавший миллионы у бизнесмена, раскаялся

Суд вынес приговор Дмитрию Дубынину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 19 августа приговорил к 2,5 года условно бывшего судебного пристава Дмитрия Дубынина, вымогавшего 25 млн рублей с бизнесмена Артура Никитина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе райсуда, Дубынин признан виновным в покушении на мошенничество. Расследование дела в отношении его сообщника, экс-полицейского Алексея Журавлева, продолжается.

«[Дубынину] назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе суда. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стало признание вины, раскаяние и заключение досудебного соглашения.

По делу также проходит экс-сотрудник полиции Журавлев. Его дело выделено в отдельное производство. Журавлев является фигурантом еще одного уголовного дела, связанного с фальсификацией доказательств.

В апреле 2019 года Дубынин предложил Никитину услуги по закрытию уголовного дела о неуплате налогов в отношении фирмы «Стройсвязьурал 1», принадлежащей бизнесмену. О самом деле Журавлев узнал от своих бывших коллег в полиции. С бизнесмена запросили 25 млн рублей, из них 5 млн в виде аванса. Деньги якобы предназначались для прокуратуры, СКР и МВД. Никитин передал только 200 тыс. рублей, после чего написал заявление в ФСБ.

Дубынина и Никитина задержали. Взятку переквалифицировали на мошенничество, так оба фигуранта не могли ничего сделать для закрытия дела. Дубынин сразу стал сотрудничать со следствием и его отпустили из СИЗО, Журавлев от такого сотрудничества отказался.