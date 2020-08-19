Убитый в Сирии генерал руководил освобождением Пальмиры

Генерал погиб в результате подрыва военной автоколонны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Погибший в результате взрыва радиоуправляемой бомбы в Сирии российский генерал Вячеслав Гладких участвовал в одном из самых значимых эпизодов сирийского конфликта — освобождении Пальмиры. Об этом сообщили в Генштабе ВС РФ.

«Скончавшийся в Сирии генерал-майор ВС РФ Вячеслав Гладких был одним из авторов успешной операции по освобождению сирийской Пальмиры», — приводит телеканал « Царьград » информацию, полученную журналистами проекта WarGonzo от Минобороны РФ. По данным агентства, генерал принимал непосредственное участие в разработке плана освобождения города по линии Генштаба ВС РФ.

На момент гибели Вячеслав Гладких возглавлял группу военных советников, обеспечивавшую помощь правительственным силам Сирии в борьбе с боевиками. В частности, группа помогала сирийским командирам в провинции Дейр-эз-Зор.

Генерал-майор Вячеслав Гладких погиб вчера вечером в результате взрыва радиоуправляемой бомбы на пути следования автоколонны. Сообщалось также, что жертвами взрыва стали командующий национальной обороной Дейр-Эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных.

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