Убитый в Сирии генерал руководил освобождением Пальмиры

Погибший в результате взрыва радиоуправляемой бомбы в Сирии российский генерал Вячеслав Гладких участвовал в одном из самых значимых эпизодов сирийского конфликта — освобождении Пальмиры. Об этом сообщили в Генштабе ВС РФ.
«Скончавшийся в Сирии генерал-майор ВС РФ Вячеслав Гладких был одним из авторов успешной операции по освобождению сирийской Пальмиры», — приводит телеканал «
На момент гибели Вячеслав Гладких возглавлял группу военных советников, обеспечивавшую помощь правительственным силам Сирии в борьбе с боевиками. В частности, группа помогала сирийским командирам в провинции Дейр-эз-Зор.
Генерал-майор Вячеслав Гладких погиб вчера вечером в результате взрыва радиоуправляемой бомбы на пути следования автоколонны. Сообщалось также, что жертвами взрыва стали командующий национальной обороной Дейр-Эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных.
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