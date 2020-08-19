Врач объяснил, чем грозит неправильная вакцинация от коронавируса

Первые прививки нужно делать в условиях стационара, чтобы следить за реакцией организма, считает врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса при повышенной температуре или после употребления алкоголя может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU предупредил глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», врач Максим Стародубцев.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что за 12 часов до вакцинации от COVID-19 нельзя принимать спиртное. По его словам, также не будут делать прививки и тем, у кого температура сильно превышает 37 градусов.

«Запрет на алкоголь — стандартное правило при вакцинации, также как и температура. Причем температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен. Дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям», — сказал врач. По его словам, препарат от коронавируса еще сыроват, поэтому будут появляться новые противопоказания по вакцинации. При этом делать прививку от коронавируса, по его мнению, более рационально, чем переболеть инфекцией и выработать антитела.

Также Стародубцев предложил проводить массовую вакцинацию в стационарах, чтобы следить за реакцией организма на препарат. «Массовая вакцинация совпадает с третьей фазой исследований, поэтому я бы предложил проводить ее в условиях стационара, чтобы мониторить состояние пациентов», — рассказал Стародубцев.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса. Она дает иммунитет от COVID-19 на два года, пишут «Дни.ру».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.