Снятие карантина в Курганской области откладывается

В Курганской области 20 августа подтвердились 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Коэффициент распространения инфекции в области уже неделю превышает единицу, что мешает вводить новые послабления.
«На 20 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 23 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 16 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Куртамышском, Кетовском, Щучанском и Катайском районах. За последние сутки выписаны 19 человек.
Чтобы снять коронавирусные ограничений в регионе нужно 207 свободных коек для больных COVID, ежедневно тестировать не менее 70 человек на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения инфекции должен быть ниже 0,5 четыре дня подряд. С 14 августа данный коэффициент выше 1,0, что не соответствует даже раннему этапу снятия ограничений. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
В области всего выявили 2752 заболевших. 2189 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.
Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «