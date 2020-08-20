ТАСС: следствие не считает, что Навального отравили

При поступлении в больницу у Навального предварительно диагностировали отравление галлюциногенами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следствие не рассматривает версию того, что блогера Алексея Навального могли отравить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока эта версия (умышленное отравление — прим.ред.) не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — цитирует издание источника. По его словам, при поступлении в больницу у Навального предварительно диагностировали отравление галлюциногенами.

Навальному стало плохо утром 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш заявила, что его могли отравить в аэропорту Томска. Кадры того, как Навальный пил чай, опубликовал томский диджей Павел Лебедев. Также он снял на видео, как Навальному становится плохо в салоне самолета. В больнице сообщили, что состояние блогера тяжелое, передает «Утро.ру». По словам Ярмыш, Навальный впал в кому.

Украинская журналистка Юлия Витязева заявила в своем Twitter, что блогера не могли отравить. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам», — написала она. Витязева добавила, что Навального госпитализировали, чтобы привлечь внимание к нему. Она отметила, что у блогера могли быть и проблемы со здоровьем.

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