СМИ: Навальный выпивал самогон в Кафтанчиково перед вылетом

Навальный накануне вылета выпивал самогон в деревне Кафтанчиково Томской области. Из-за этого ему могло стать плохо в самолете, передает телеграм-канал Life Shot.
«При поступлении в Омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя», — сообщает канал. Отмечается, что Навальный накануне вылета выпивал самогон в деревне Кафтанчиково.
По данным издания, Навальному могло стать плохо от взаимодействия алкоголя и лекарств, которые принимал блогер. Источник в медицинских кругах Омска заявил, что эта версия рассматривается наравне с остальными, передает издание «Подъем».
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Сейчас он находится в коме в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш высказала мнение, что блогера могли отравить в аэропорту Томска через горячий чай. Отвечая на это, украинская журналистка Юлия Витязева заявила, что блогера не травили, а госпитализация — это средство привлечения внимания. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам», — написала она в твиттере. Она отметила, что у Навального могли быть проблемы со здоровьем, которые привели к госпитализации.
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