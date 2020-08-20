Навального хотят везти в Европу для лечения

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогера Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, необходимо везти на лечение в Европу. Об этом заявил врач оппозиционера Ярослав Ашимхин.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским (Германия — прим.ред.) или Страсбургским (Франция — прим.ред.) госпиталями, чтобы они его приняли», — приводит слова Ашимхина «Медуза». По его словам, европейские клиники, которые профилируются на токсикологии, смогут достовернее выявить отравляющее вещество, если оно было.

Он объяснил, что перед врачами, которые лечат Навального стоят две задачи: выживание пациента и выявление отравляющего вещества. С первой задачей могут справиться в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, уверен Ашимхин. Но со второй, должны разобраться европейские клиники, так как у них «потенциально больше опыта».

Тем временем украинская журналистка Юлия Витязева в своем Twitter высказала мнение, что блогера госпитализировали с целью привлечения внимания к нему. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам. На данный момент времени это был бы холостой выстрел», — написала она. Также она не исключила проблемы со здоровьем.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Отравление — является одной из версий врачей, но точный диагноз будет поставлен позднее, пишет агентство Nation News. Лечение Навального находится на контроле Минздрава Омской области и РФ.

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