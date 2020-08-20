Киллеру пообещали за убийство вора Гули миллионы долларов

За три года на Гули несколько раз пытались совершить покушение Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

За убийство в Анталии вора в законе 47-летнего Надира Салифова по кличке Гули киллеру Хагану Зейналову по кличке Хан Ахмедлинский заплатят миллионы долларов. Об этом сообщает портал Daily Storm .

«Азербайджанские СМИ сообщили, что Ахмедлинскому за покушение на своего шефа обещали 20 миллионов долларов. Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“ написал о пяти миллионах», — пишет издание.

Предполагается, что заказчиком убийства могут быть люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Как сообщало URA.RU, Хан заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он показательно расстрелял Гули. Перед убийством Хан снял на видео в коридоре отеля Гули и себя для отчета заказчикам убийства. После съемки Хан вошел в номер, где находился его шеф, и четыре раза выстрелил ему в затылок. Охранник Гули ранил киллера, но тому удалось сбежать. Позже Хана поймали местные полицейские при попытке выехать из города.

Надир Салифов освободился осенью 2017 года после 22 лет колонии и уехал в Турцию. Находясь за решеткой, он сумел дистанционно через своих подручных на свободе подчинить себе большое количество овощных рынков России. В колонии он стал долларовым миллиардером. Первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, которые ранее подчинялись Ровшану Ленкоранскому.

Через месяц после освобождения Гули, в ноябре 2017 года, его пытался убить брат Ровшана Ленкоранского — полковник таможенной службы Азербайджана Намик Джаниев. Полковник приехал в Стамбул во главе группы из 11 киллеров. Они планировали взять штурмом виллу, на которой жил Гули. В последний момент турецкие полицейские сумели их задержать. Гули будет похоронен рядом с могилой отца на кладбище в бакинском поселке Бакиханов.

Хан внедрился в окружение Гули, чтобы убить его в годовщину смерти Ровшана Ленкоранского Фото: «Прайм Крайм»