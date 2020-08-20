Киллеру пообещали за убийство вора Гули миллионы долларов

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За три года на Гули несколько раз пытались совершить покушение Фото: Instagram Надира Салифова
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Противостояние воров в законе

За убийство в Анталии вора в законе 47-летнего Надира Салифова по кличке Гули киллеру Хагану Зейналову по кличке Хан Ахмедлинский заплатят миллионы долларов. Об этом сообщает портал Daily Storm.

«Азербайджанские СМИ сообщили, что Ахмедлинскому за покушение на своего шефа обещали 20 миллионов долларов. Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“ написал о пяти миллионах», — пишет издание.

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В Стамбул для убийства вора Гули, которому присягнули свердловские торговцы, направили 11 киллеров. ФОТО, ВИДЕО

Предполагается, что заказчиком убийства могут быть люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Как сообщало URA.RU, Хан заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он показательно расстрелял Гули. Перед убийством Хан снял на видео в коридоре отеля Гули и себя для отчета заказчикам убийства. После съемки Хан вошел в номер, где находился его шеф, и четыре раза выстрелил ему в затылок. Охранник Гули ранил киллера, но тому удалось сбежать. Позже Хана поймали местные полицейские при попытке выехать из города.

Надир Салифов освободился осенью 2017 года после 22 лет колонии и уехал в Турцию. Находясь за решеткой, он сумел дистанционно через своих подручных на свободе подчинить себе большое количество овощных рынков России. В колонии он стал долларовым миллиардером. Первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, которые ранее подчинялись Ровшану Ленкоранскому.

Через месяц после освобождения Гули, в ноябре 2017 года, его пытался убить брат Ровшана Ленкоранского — полковник таможенной службы Азербайджана Намик Джаниев. Полковник приехал в Стамбул во главе группы из 11 киллеров. Они планировали взять штурмом виллу, на которой жил Гули. В последний момент турецкие полицейские сумели их задержать. Гули будет похоронен рядом с могилой отца на кладбище в бакинском поселке Бакиханов.

Хан внедрился в окружение Гули, чтобы убить его в годовщину смерти Ровшана Ленкоранского
Фото: «Прайм Крайм»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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