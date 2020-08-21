Адвокат обвинил судью в том, что она заинтересована в исходе дела. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, рассматривающей дело о смертельном ДТП с участием артиста. Адвокат обвинил судью в том, что она заинтересована в исходе дела.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — заявил Пашаев агентству ТАСС. По словам адвоката, Абрамова отказалась назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые, как считает Пашаев, установят истину по уголовному делу.

Представитель Ефремова также сказал, что судья слишком торопит процесс рассмотрения дела. Якобы Пашаеву не дают время подготовиться к заседанию. При этом гособвинение выступает против отвода Абрамовой. Судья удалилась в совещательную комнату для решения вопроса о своем отводе.

Ранее Пашаев попросил исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком. Ролик содержит записи первых минут после аварии, его сняли на телефон очевидцы. Также адвокат заявлял, что в момент смертельного ДТП за рулем находился не Ефремов, а некий «известный человек».

Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Сначала Ефремов раскаялся в содеянном, но позднее отказался признавать свою вину, передает RT. Сейчас обвиняемый находится на домашнем аресте.

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