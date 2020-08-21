В крупнейшем военкомате ЯНАО назначили нового начальника. Это офицер из Свердловской области

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Военкомат Ноябрьска и Муравленко был без постоянного руководителя несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым военным комиссаром Ноябрьска и Муравленко назначен подполковник Эдуард Пахомов. Об этом URA.RU сообщили в администрации Ноябрьска. До перевода в ЯНАО офицер в течение последних лет работал в Свердловской области.

«Военным комиссаром городов Ноябрьск и Муравленко назначен Эдуард Вадимович Пахомов», — сказали в пресс-службе мэрии. Новому комиссару 48 лет, он родился в Омске. С конца 1990-х годов Пахомов проходил службу в военкоматах Свердловской области. До 2013 года работал в структурах местного управления МВД, затем был начальником отдела мероприятий гражданской обороны в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Место военного комиссара Ноябрьска и Муравленко стало вакантным после ухода Владимира Миренского, о котором стало известно в июне. Он пробыл в своей должности почти четыре года. Источники URA.RU утверждали, что Миренский покинул пост по личному решению, официально о причинах не сообщалось.

Объединенный военкомат Ноябрьска и Муравленко является крупнейшим в ЯНАО по числу военнообязанных. Слияние отделов произошло в 2016 году по инициативе Миренского. Основную функцию на себя взял комиссариат Ноябрьска, в Муравленко был создан военно-учетный стол.

Фото: пресс-служба администрации Ноябрьска

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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