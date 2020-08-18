Площадь Ленина в Кургане перекроют из-за Дня города несмотря на отсутствие массовых мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автомобилей по трем улицам в центре Кургана перекроют в День города, 22 августа. Также в течение дня будет запрещена парковка в районе площади Ленина. Постановление городской администрации об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта 22 августа 2020 года с 20.00 до 22.30», — говорится в документе. Перекрытыми будут улицы Гоголя (на участке от Томина до Ленина), Пушкина (от Володарского до Ленина), Комсомольская (от Пушкина до Гоголя).

Парковка возле дома по улице Гоголя, 53, будет запрещена с 18.00 21 августа до 22.00 22 августа. Кроме того, с 06.00 до 22.00 22 августа запретят парковку возле домов по улице Гоголя, 55, 55а, 61, 83.

«МКУ „Транспортное управление“ внести изменения в схему движения городского общественного транспорта и известить население города», — отмечается в документе. Городскому УМВД рекомендовано ограничить доступ граждан на площадь Ленина.

Ограничения на движение и парковку автомобилей вводятся властями Кургана несмотря на то, что в День города решено отменить все крупные культурно-массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Подробная программа праздника пока не опубликована. Ранее URA.RU сообщало, что в этот день в Кургане запретят продажу алкоголя.