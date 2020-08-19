Афиша Дня города Кургана не готова за двое суток до праздника

День города Кургана пройдет 22 августа, при этом афиша праздника до сих пор не была опубликована. Программу должны разместить на сайте городской мэрии.
Представители администрации на предыдущий запрос URA.RU отвечали, что разместят афишу на официальном сайте мэрии. На момент написания новости программу праздника на сайте не удалось найти. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что программу, скорее всего, опубликуют 21 августа.
Отдельные организации, связанные с областными и городскими властями, уже поделились своими планами. Так, 22 августа Курганский дом молодежи проведет конкурс семейного творчества «Парад детства», а Курганское областное музейное объединение запланировало мероприятия на пяти площадках. Также в этот день в городе пройдут мини-концерты.
На момент написания новости в пресс-службу мэрии дозвониться не удалось. В администрацию был направлен запрос.
Мероприятия, приуроченные ко Дню города Кургана, проводят с 15 августа. Сам праздник пройдет 22 августа. В этот день запретят продажу алкоголя и перекроют проезд в центре города.
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