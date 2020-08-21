Тихановская назвала условие, при котором вернется в Беларусь

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Экс-кандидат в президенты покинула Беларусь почти сразу после выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется в республику, когда ее жизни там ничего не будет угрожать. Такое условие озвучила она сама.

«Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — рассказала Тихановская на пресс-конференции.

Тихановская покинула Беларусь практически сразу после президентских выборов 9 августа. По информации Центризбиркома, за нее проголосовало 10,1% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко — 80,1%, пишет RT. По неофициальным данным, большинство голосов, напротив, набрала Тихановская. После оглашения предварительных итогов в республики начались массовые протесты и забастовки против Лукашенко.

Самой Тихановской предложили стать «переходным президентом». Кроме этого, она заявила о готовности стать национальным лидером и сотрудничать с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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