Тихановская назвала условие, при котором вернется в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется в республику, когда ее жизни там ничего не будет угрожать. Такое условие озвучила она сама.
«Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — рассказала Тихановская на пресс-конференции.
Тихановская покинула Беларусь практически сразу после президентских выборов 9 августа. По информации Центризбиркома, за нее проголосовало 10,1% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко — 80,1%, пишет RT. По неофициальным данным, большинство голосов, напротив, набрала Тихановская. После оглашения предварительных итогов в республики начались массовые протесты и забастовки против Лукашенко.
Самой Тихановской предложили стать «переходным президентом». Кроме этого, она заявила о готовности стать национальным лидером и сотрудничать с Россией.
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