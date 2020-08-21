Путин не будет говорить с Меркель о происшествии с Навальным

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель происшествие с блогером Алексеем Навальным, который находится в коме второй день. Об этом во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не планирует [обсуждать]», — ответил на вопрос URA.RU Песков. Пресс-секретарь президента также сообщил, что в омскую больницу, где проходит лечение Навальный, были приглашены немецкие врачи, прилетевшие в Россию на самолете для возможной транспортировки пострадавшего в Германию. «Не знаю, поехали ли немцы [в больницу], но наши врачи с ними в полном контакте», — рассказал Песков.
Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел в Москву из Томска. Самолет экстренно сел в Омске для госпитализации блогера. Он находится в естественной коме, у следствия есть версия, что пациент отравился психодислептиками. Ангела Меркель заявила, что Германия будет настаивать на том, чтобы ситуация с Навальным была срочно прояснена и «это должно быть сделано транспарентно».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.