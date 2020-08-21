В Кремле уточнили, обращались ли сторонники Навального за помощью

Кремль не получал от соратников Алексея Навального официального обращения с просьбой о помощи в сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во конференц-колла с журналистами.
«Как такового обращения мы не получали, неизвестно, что приходило. Были только сообщения в соцсетях. Но здесь наверно и не нужна лишняя бюрократия», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В Омск прибыл самолет из Германии с европейскими специалистами, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, омские врачи пригласили немецких коллег приехать в больницу, где находится Навальный и поучаствовать в консилиуме. «Не знаю, поехали ли немцы, но наши врачи с ними в полном контакте», — заключил Песков.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшим из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске. Приближенные Навального заявляют, что его отравили, подмешав некоторое вещество в чай, который он пил в аэропорту. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как нестабильно тяжелое, при этом главврач омской больницы назвал основным диагнозом нарушение обмена веществ. Также медики заявили, что ядов в организме Навального не выявлено, передает RT.
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