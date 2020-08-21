Главврач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основным диагнозом Алексея Навального является нарушение обмена веществ, считает главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, где находится блогер. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.
«У нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — цитирует Мураховского RT. Он отметил, что оксибутираты и барбитураты в крови Навального не обнаружены. По сообщениям СМИ, 21 августа состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое.
Состояние Навального не позволяет перевозить его в другие больницы на далеком расстоянии, отметил медик. По его словам, состояние пациента может ухудшиться при взлете или посадке. «Рисковать жизнью Навального нельзя», — заключил он.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Соратники Навального считают, что его отравили, подмешав некоторое вещество в чай, который он пил в аэропорту. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления, передает телеканал 360.
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