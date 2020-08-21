Пермская мэрия передумала украшать город по случаю челябинских праздников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудник МКУ «Пермблагоустройство», которое подчиняется мэрии Перми, за ошибку при проведении аукциона получит выговор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Поводом для наказания стала ошибка в конкурсной документации, где пермская мэрия заказала архитектурную подсветку улиц в Челябинске.

«Сотрудник МКУ „Пермблагоустройство“, допустивший ошибку, получит выговор», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что при заключении контракта на сумму 142 миллиона рублей ошибку устранили и исключили из него «челябинские пункты».

Руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин сообщил URA.RU, что формально в действиях заказчика усматривается нарушение закона. Поскольку в техническом задании не должно содержаться ошибок, а исключение из него каких-либо пунктов должно теоретически привести к уменьшению стоимости контракта. «При этом отменить уже заключенный контракт можно только в суде. Сделать это может другой участник торгов, принимавший участие в аукционе», — пояснил URA.RU Плаксин.

URA.RU рассказывало, что пермская мэрия собиралась включить праздничную иллюминацию на улицах Перми на день города 13 сентября и день героев Танкограда 6 октября. При этом в Перми день города отмечают 12 июня, а второй праздник вообще никакого отношения не имеет к столице Прикамья. Оказалось, что ответственный сотрудник просто скопировал челябинское техзадание и аукцион был объявлен с ошибками.