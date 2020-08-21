Киллер, застреливший вора Гули, назвал причину убийства. ФОТО

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Гули доверял Хагану Зейналову и приблизил к себе Фото: moscow-baku.ru
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Противостояние воров в законе

На допросе в полиции Анталии 25-летний Хаган Зейналов по кличе Хан Ахмедлинский назвал причину убийства 47-летнего вора в законе надира Салифова по кличке Гули. По его словам, поводом для убийства стала личная неприязнь.

«Он мне совсем не нравился. Я охранял его, терпел годами. Я выполнял эту работу, хотя он мне не нравился. Вот почему я убил его», — цитирует Хагана Зейналова «Москва-Баку.RU».

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Ранее URA.RU писало, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем Хаганом Зейналовым. За убийство Хану было обещано пять миллионов долларов. Он был заранее внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. После убийства Хан пытался скрыться на машине своего сообщника 26-летнего Амира Гамиджи, но был задержан. Тогда же сотрудники полиции установили, что Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны.

21 августа Гули был похоронен на кладбище стамбульского района Беюк Чекмедже. Проводить его пришли сотни криминальных аворитетов, в том числе большая делегация из России. Надир Салифов был одним из сильнейших претендентов на место главного вора на территории всего постсоветского пространства.

Хаган Зейналов
Фото: moscow-baku.ru
Амир Габиджи
Фото: moscow-baku.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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