Гули погиб за восемь дней до своего дня рождения Фото: moscow-baku.ru

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Похороны 47-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули прошли на кладбище стамбульского района Беюк Чекмедже. Об этом сообщает издание «Москва-Баку.RU».

«Тело Салифова было доставлено в мечеть „Куба“ в районе Беюкчекмедже, где совершился погребальный намаз. После это прошло погребение. На похороны Лоту Гули пришли сотни представителей криминального мира», — сообщает издание. Причем все собравшиеся строго соблюдали масочный режим.

Родственники Гули решили похоронить его в Стамбуле, так как вся семья живет в Турции. Ранее были планы похоронить его в Баку рядом с могилой отца. Похороны хотели перенести на несколько дней, чтобы дать возможность приехать на прощание как можно большему количеству людей. Но потом решили не тянуть.

Как уже писало URA.RU, Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Сообщается, что заказчиком убийства стали люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он показательно расстрелял Гули. После убийства Хан пытался скрыться на машине своего сообщника 26-летнего Амира Гамиджи, но был задержан полицейскими. Сотрудники полиции установили, что Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны.

Фото: moscow-baku.ru

Фото: moscow-baku.ru

Фото: moscow-baku.ru

Фото: moscow-baku.ru

Фото: moscow-baku.ru

Фото: moscow-baku.ru

Фото: moscow-baku.ru