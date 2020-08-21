Чиновников ждет суд из-за наводнения в Нижних Сергах

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за наводнения в Нижних Сергах. В ведомстве считают, что происшествие произошло из-за халатности должностных лиц муниципалитета.

«Как полагает следствие, должностные лица муниципалитета не выполнили надлежаще свои обязанности по своевременному оповещению жителей об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и не организовали необходимые работы по расчистке русел нескольких рек, следствием чего стало причинение особо крупного ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК. Там добавили, что дело заведено по ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. «За ходом его расследования установлен контроль», — отметили в ведомстве.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после сильнейшего ливня. По данным следствия, ущерб оценивается в более 150 млн рублей. Было эвакуировано около 200 человек. Пострадавшими от потопа признаны 63 домов, восемь из них подлежат сносу. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП — URA.RU рассказывало, как все происходило.