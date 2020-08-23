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В курганском правительстве новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора Курган, носков станислав
Станислав Носков до правительства Курганской области работал в региональном ГУ МЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директором департамента природных ресурсов Курганской области назначен Станислав Носков, который с начала июня руководил ведомством в статусе временно исполняющего обязанности. О кадровом назначении сообщает пресс-служба главы региона.

«Носков назначен директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Распоряжение о назначении подписано в понедельник, 24 августа», — говорится в сообщении.

Ранее Носков руководил региональным управлением защиты населения от ЧС. В начале июня это ведомство объединили с департаментом природных ресурсов. Предыдущего директора департамента Андрей Саркисов тогда понизили в должности до первого замдиректора департамента. Позже он уволился по собственному желанию и уехал из Кургана.

В структурах курганского правительства Носков работает с 2018 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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