В курганском правительстве новое назначение

Директором департамента природных ресурсов Курганской области назначен Станислав Носков, который с начала июня руководил ведомством в статусе временно исполняющего обязанности. О кадровом назначении сообщает пресс-служба главы региона.
«Носков назначен директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Распоряжение о назначении подписано в понедельник, 24 августа», — говорится в сообщении.
Ранее Носков руководил региональным управлением защиты населения от ЧС. В начале июня это ведомство объединили с департаментом природных ресурсов. Предыдущего директора департамента Андрей Саркисов тогда понизили в должности до первого замдиректора департамента. Позже он уволился по собственному желанию и уехал из Кургана.
В структурах курганского правительства Носков работает с 2018 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области.
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